العامري: النازح الذي يعود لمنطقته يجب أن لا يكون متورطاً بدماء العراقيين

وقال المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "رعى المؤتمر العشائري الذي عُقد اليوم الأحد للصلح بين عشيرتي البو فدعوس والبو حشمة في محافظة صلاح الدين".العامري في كلمته خلال المؤتمر، دعا الى "ضرورة العمل على التسامح والتعاضد والوقوف صفاً واحداً من أجل ترسيخ أمن واستقرار المحافظة، وضمان عدم عودة الإرهاب من جديد"، بحسب البيان.وبيّن العامري، إن "التسامح لا يعني العفو عن المجرمين الذين إرتكبوا الجرائم، وهذا الأمر يجب أن يتم من أجل عودة النازحين الى مناطقهم"، موضحاً إن "النازح الذي يعود إلى منطقته يجب أن لا يكون متورطاً بدماء العراقيين، ويجب محاسبته عبر القانون وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل".