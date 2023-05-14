العراق يؤكد: ندعم التعاون الدولي لمُواجهة الإرهاب والاقتصاد والتغير المناخيّ

وذكر بيان للخارجية ورد لـ السومرية نيوز، أن "حسين، تسلَّم اليوم الأحد 14 أيار 2023، في مبنى الوزارة ببغداد، نسخ من أوراق اعتماد عشرة سفراء غير المقيمين لدى العراق، لكل من: جُمْهُورِيَّة الدُّومِنِيكَان جورج بهصا هزيم، جُمْهُورِيَّة لاتفيا جوريس بويكانز ، الولايات المتحدة المكسيكيَّة لويس ألفونسو دي ألبا، مملكة تايلاند سوبارك برونغتول، جُمْهُورِيَّة أيرلندا ماريان بولجر، مملكة بلجيكا سيرج دكشن، جُمْهُورِيَّة ليتوانيا راموناس دافيدونيس، جُمْهُورِيَّة كوبا ألبرتو جونزاليس كاسلاس، جُمْهُورِيَّة فيتنام الاشتراكيَّة لونغ كوك هووي، جُمْهُورِيَّة الأوروغواي نيلسون جميل شعبان".وأكّد الوزير، خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، أنَّ "سياسة العراق الخارجيَّة تقوم على إقامة علاقات متوازنة متينة تقوم على تعزيز التعاون السياسيّ والاقتصاديّ والتجاريّ، وتجاوز الخلافات والتوترات في المنطقة عبر الحوار والتلاقيّ".ولفت إلى أنَّ "التعاون الدوليّ والإقليميّ المُشترَك لمُواجهة التحديات العالميَّة الآنية يمثل ضرورة، وأبرزها مواصلة مُكافحة الإرهاب والتطرف، ومُعالجة التقلبات الاقتصاديَّة والأزمات الصحيَّة، ومُواجهة التغيرات المناخيَّة الحادة التي تُمثل خطراً يهدد الجميع".وبيَّن، أنَّ "العراق يتطلـَّع لتحقيق حُضُور مُتميِّز في العلاقات مع دول العالم، والعمل على تطوير العلاقات الثنائيَّة في المجالات ذات الاهتمام المُشترَك، مُبدياً سعي العراق إلى تنسيق المواقف الدبلوماسيَّة بين البلدان الصديقة في القضايا، والمُستجدّات الإقليميَّة، والدوليَّة، عاداً؛ أنَّ العلاقات تقوم على القرب الجغرافيّ كأساس، مُضافاً لأسس ومبادئ المواقف السياسيَّة".