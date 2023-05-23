الاعرجي يؤكد أهمية دور رجال الدين بتعزيز التماسك المجتمعي في سنجار

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "استقبل، أحد وجهاء قضاء سنجار، محمود الأعرجي، وشهد اللقاء، استعراض الأوضاع العامة في قضاء سنجار، وبحث سبل الحفاظ على أمن واستقرار القضاء، من خلال تعاون الأهالي مع الأجهزة الأمنية".وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية دور رجال الدين والوجهاء في تعزيز التماسك المجتمعي، من خلال الخطاب الوطني المعتدل".