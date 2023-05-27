وزير النقل: أنهينا الجدوى الاقتصادية لطريق التنمية.. سيصب لصالح دول المنطقة

وقال محبيس خلال مؤتمر انطلاق مشروع طريق التنمية، وتابعته السومرية نيوز، إن "طريق التنمية مشروع يصب لصالح دول المنطقة"، مستدركاً بالقول "أنهينا الجدوى الاقتصادية لمشروع طريق التنمية".وأضاف: "عازمون على إنهائه كون يشكل انتقالة نوعية للنقل"، لافتاً الى أن "الطريق سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة".وأكد وزير النقل، أن "طريق التنمية يحتاج تكتلاً اقتصادياً كبيراً"، مبيناً أن "الحكومة تعتزم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الفاو منتصف العام 2025".وذكر محبيس، أن "نسب الإنجاز المتحققة في ميناء الفاو بلغت أكثر من 50 بالمئة"، معتبراً طريق التنمية "سيشكل المسار التنموي للمنطقة والعالم".وكانت الناطق باسم وزارة النقل، شذى راضي، قد أكدت، أن البنى التحتية لمشروع طريق التنمية ستكون سيادية.وقالت راضي، إن "هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي الواعد سيربط الشرق بالغرب ويربط موانئ العراق مع الموانئ التركية وكذلك إلى الدول الأوروبية ومنها إلى دول القوقاز".وأضافت أن "هذا المشروع سيكون من خطين مزدوجين، خط سككي وخط بري دولي سريع، وستكون على الخطين حركة اقتصادية تنعش اقتصاد المحافظات التي يمر بها وهي تقريبا أكثر من 10 محافظات إضافة الى المدن الصناعية والسكنية ومناطق ترفيهية"، مشيرة الى أن "المشروع سيوفر فرص عمل لأكثر من 100 ألف فرصة عمل للشباب العراقيين وربما في يتزايد هذا العدد خلال إنجاز هذا الطريق بالكامل".وتحتضن العاصمة بغداد، اليوم، مؤتمر طريق التنمية، الذي سيعقد بحضور ممثلين من 10 دول.