الكلداني يؤكد أهمية توحيد جهود المكون المسيحي واستحقاقاتهم الدستورية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حركة بابليون، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الكلداني قدم خلال زيارته، للكنيسة الاشورية القديمة وسط العاصمة بغداد، التهاني والتبريكات بمناسبة تنصيب البطريرك الجديد المنتخب للكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم مار كيوركيس الثالث يونان".وبحسب البيان، تمنى الكلداني له "التوفيق في عمله لخدمة الكنيسة وأبناء المكون في عموم البلاد، بحضور نيافة الاسقف مار شمعون دانيال أسقف العراق والشرق الاوسط وغبطة المطران مار ياقو مدبر الكرسي البطريركي والاب شمعون راعي كنائس بغداد".وأكد رئيس حركة بابليون، "أهمية توحيد الجهود وخدمة أبناء المكون واستحقاقاتهم الدستورية والحفاظ على تواجدهم".من جانبه، عبر البطريرك مار كيوركيس الثالث يونان عن "شكره وتقديره للخطوات التي قامت بها حركة بابليون للحفاظ على أبناء المكون المسيحي وحكمة بابليون الوطنية في الدفاع عن العراق وشعبه".