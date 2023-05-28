لبحث قانون الموازنة.. المندلاوي يستضيف اجتماعا مهماً للإطار التنسيقي

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، وجملة من الملفات المهمة بينها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)، والتشديد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن ، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية".وأضاف: "اكد المجتمعون على أهمية تضافر الجهود من أجل تقديم الخدمات التي يتطلع إليها الشعب، ودعم الحكومة في تطبيق البرنامج الوزاري الذي جرى التصويت عليه داخل مجلس النواب، واحترام سلطة القانون وحل الخلافات والمشاكل وفقاً لذلك"