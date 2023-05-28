لبحث قانون الموازنة.. المندلاوي يستضيف اجتماعا مهماً للإطار التنسيقي

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
زيدان والسوداني يبحثان تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457327-638208920771923946.jpeg
لبحث قانون الموازنة.. المندلاوي يستضيف اجتماعا مهماً للإطار التنسيقي
سياسة
2023-05-28 | 13:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
819 مشاهدة
استضاف النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاحد، بمكتبه الإجتماع الدوري لقيادات قوى الإطار التنسيقي، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، وجملة من الملفات المهمة بينها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)، والتشديد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن ، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية".
وأضاف: "اكد المجتمعون على أهمية تضافر الجهود من أجل تقديم الخدمات التي يتطلع إليها الشعب، ودعم الحكومة في تطبيق البرنامج الوزاري الذي جرى التصويت عليه داخل مجلس النواب، واحترام سلطة القانون وحل الخلافات والمشاكل وفقاً لذلك"
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
اقتصاد
29.95%
06:53 | 2023-05-27
أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
06:53 | 2023-05-27
بارزاني يرفض وشاخوان يتوعد.. لماذا "أنزعجت" كردستان من الموازنة وما هي المادتان 13و14؟
سياسة
26.16%
05:01 | 2023-05-27
بارزاني يرفض وشاخوان يتوعد.. لماذا "أنزعجت" كردستان من الموازنة وما هي المادتان 13و14؟
05:01 | 2023-05-27
التربية تصدر توجيهاً بشأن أحد أسئلة مادة "العلوم" للسادس الابتدائي
محليات
25.29%
04:30 | 2023-05-27
التربية تصدر توجيهاً بشأن أحد أسئلة مادة "العلوم" للسادس الابتدائي
04:30 | 2023-05-27
مونديال الشباب.. ماذا يحتاج المنتخب العراقي للتأهل بعد الخسارة من الاوروغواي وتونس؟
رياضة
18.6%
06:16 | 2023-05-27
مونديال الشباب.. ماذا يحتاج المنتخب العراقي للتأهل بعد الخسارة من الاوروغواي وتونس؟
06:16 | 2023-05-27
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الرموش الاصطناعية والدائمة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-28
Morning Live
الرموش الاصطناعية والدائمة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-28
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-28
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-28
بالمختزل
عشية التصويت .. الموازنة تفرط عقد التوافق - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-27
بالمختزل
عشية التصويت .. الموازنة تفرط عقد التوافق - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-27
رحال
مدينة بابل الأثرية - الحلقة ٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-27
رحال
مدينة بابل الأثرية - الحلقة ٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-27
اسرار الفلك
من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-27
اسرار الفلك
من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-27
Biotic
فرط التعرق الاسباب والعلاج - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-26
Biotic
فرط التعرق الاسباب والعلاج - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-26
علناً
ابرز الخلافات على الموازنة وكم تبلغ حصة محافظات الوسط والجنوب - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-25
علناً
ابرز الخلافات على الموازنة وكم تبلغ حصة محافظات الوسط والجنوب - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-25
بعد التحري
التطرف الديني في العراق..جماعات بين لباس الدين والسياسة - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-25
بعد التحري
التطرف الديني في العراق..جماعات بين لباس الدين والسياسة - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-25
صمون وزعتر
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
صمون وزعتر
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الرموش الاصطناعية والدائمة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-28
Morning Live
الرموش الاصطناعية والدائمة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-28
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-28
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-28
بالمختزل
عشية التصويت .. الموازنة تفرط عقد التوافق - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-27
بالمختزل
عشية التصويت .. الموازنة تفرط عقد التوافق - الحلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-27
رحال
مدينة بابل الأثرية - الحلقة ٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-27
رحال
مدينة بابل الأثرية - الحلقة ٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-27
اسرار الفلك
من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-27
اسرار الفلك
من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-27
Biotic
فرط التعرق الاسباب والعلاج - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-26
Biotic
فرط التعرق الاسباب والعلاج - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-26
علناً
ابرز الخلافات على الموازنة وكم تبلغ حصة محافظات الوسط والجنوب - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-25
علناً
ابرز الخلافات على الموازنة وكم تبلغ حصة محافظات الوسط والجنوب - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-25
بعد التحري
التطرف الديني في العراق..جماعات بين لباس الدين والسياسة - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-25
بعد التحري
التطرف الديني في العراق..جماعات بين لباس الدين والسياسة - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-25
صمون وزعتر
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
صمون وزعتر
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تمهد وثيقة الدم لعودة الصدر إلى العملية السياسية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.