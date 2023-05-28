زيدان والسوداني يبحثان تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "البحث في سبل تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية، والعمل على تدعيم سلطة القانون واستقلالية القضاء، وفق ما جاء في البرنامج الحكومي، من أولويات ومتطلبات داعمة للأمن والاستقرار والسلم الأهلي".وشهد اللقاء كذلك "التباحث في الإجراءات القضائية والحكومية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، وعملية استرداد الأموال العامة المنهوبة، ومتابعة تنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين بارتكاب تلك الجرائم".