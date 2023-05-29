بغداد واربيل يبحثان الإشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية بكردستان

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان استقبل وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان كمال محمد والوفد المرافق له".وأضاف، أن "الجانبين بحثا معالجة الاشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية التي تعمل في اقليم كردستان".