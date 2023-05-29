العراق والسعودية يبحثان إجراءات موسم الحج والتسهيلات المقدمة للحجاج

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد استقبل في قصر بغداد، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الجمهورية، بالسفير الشمري".وأضاف: "جرى بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى موسم الحج للعام الحالي والإجراءات والتسهيلات التي تقدم للحجاج العراقيين".وبحسب البيان، أكد رشيد "أهمية تعزيز التعاون الثنائي خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين"، مشيداً بـ"التطور الحاصل في العلاقات التاريخية بين العراق والمملكة العربية السعودية".وأشار إلى "ضرورة التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك سيما في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام بما يخدم شعوب المنطقة".بدوره، أوضح السفير السعودي مدى "حرص ورغبة المملكة بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع العراق من خلال إدامة التواصل بين البلدين وبما يحقق المصالح العليا للشعبين الشقيقين".