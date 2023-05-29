رشيد وفاضل يبحثان سبل الارتقاء بواقع الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز خلال الصيف

وذكر النكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، وزير الكهرباء علي زياد فاضل، إذ جرى خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة للارتقاء بمستوى إنتاج الطاقة الكهربائية وآليات توزيعها وزيادة ساعات تجهيز التيار الكهربائي خلال فصل الصيف".واكد رئيس الجمهورية "أهمية التغلب على العراقيل من أجل تلبية حاجات المواطنين في كافة أنحاء البلاد".وشدد الرئيس "على ضرورة العمل على تعزيز البنية التحتية الاقتصادية سيما في مجال الطاقة، عن طريق الاستفادة من مختلف مصادر إنتاجها"، مشيراً إلى أن "العراق ينعم بإمكانات ومهارات وثروات ممتازة يمكن من خلالها الاعتماد على نفسه في إنتاج الكهرباء شرط استغلال تلك الموارد على نحو جيد".من جانبه أعرب وزير الكهرباء عن شكره لـ"جهود رئيس الجمهورية في تذليل العقبات أمام عمل وزارة الكهرباء ودعمها على طريق تنفيذ خططها في تطوير وتنمية قطاع الطاقة في البلاد".واكد وزير الكهرباء، عزم "الوزارة الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال، وتعزيز التعاون معها وتنفيذ مشاريع مشتركة تحقق طموحات العراقيين في الاستقرار الدائم للطاقة الكهربائية".