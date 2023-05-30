قدّمه "الإطار التنسيقي" ويتضمن 6 نقاط.. مقترح جديد حول الفقرات 13 و14 في الموازنة

وذكر المرسومي في تدوينة تابعها السومرية نيوز، أنه "وفقا لمصادر خاصة قدم الإطار التنسيقي مقترحاً جديداً حول الفقرات 13 و14 في الموازنة الخاصة بإقليم كردستان: ينص على ما يلي: