ملف عائلات مخيم الهول على طاولة وزير الخارجية والسفيرة الأمريكية

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حسين استقبل سفيرة الولايات المُتحدة الأمريكيَّة لدى العراق، آلينا رومانوسكي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".وأضاف، أن "الجانبين ناقش مسألة نقل العائلات من مخيم ‫الهول‬ إلى مخيم مخصص لهم داخل ‫العراق‬ والتحديات المتعلقة بهذه العملية".وتطرقا إلى "الإجتماع المُقبل للتحالف الدوليّ، الذي سيعقد في المملكة العربيَّة ‫السعوديَّة‬ بمُشارَكة وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء".