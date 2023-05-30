رشيد والمندلاوي يبحثان التطورات السياسية ويؤكدان ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد استقبل، في قصر السلام ببغداد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن علي أكبر المندلاوي"، مبينا أن "اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد".وبحسب البيان، أكد رشيد "ضرورة الإسراع بإصدار عدد من القوانين المعروضة على السلطة التشريعية وفي مقدمتها قانون الموازنة والقوانين ذات الصلة باحتياجات المواطنين".من جانبه، أكد المندلاوي، أن "مجلس النواب يبذل جهودا لتشريع القوانين ذات الصلة بحياة المواطنين"، مشيراً إلى "السعي الجاد لإقرار قانون الموازنة العامة".