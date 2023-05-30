استقطاع 1% من رواتب موظفي الدولة لصالح مؤسستي الشهداء والسجناء.. ما حقيقة الامر؟

السومرية نيوز – محليات



تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خبراً مفاده ان "اللجنة المالية تصوت على استقطاع 1% من رواتب الموظفين وتحويلها إلى مؤسستي الشهداء والسجناء".



مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الخبر غير دقيق، إذ أن نسبة الاستقطاع بحسب تصريح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب (عطوان العطواني) ستكون (1 بالألف) وليست 1% كما تم الادعاء، جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني له بتأريخ 25 أيار 2023، حيث رد العطواني على سؤال مقدمة البرنامج فيما إذا كانت هناك نسبة استقطاع 1% من رواتب موظفي الدولة لمؤسسة الشهداء قائلاً: "واحد بالألف بالواقع، يعني كل مليون يدفعله ألف"، مضيفاً "هذا مبلغ جداً بسيط ولا يشكل عبء كبير على المواطن"، على حد قوله.