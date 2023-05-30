الوقف السني يبرم عقداً عليه شبهات فساد ولجنة النزاهة تحذر

السومرية نيوز – محليات



أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء 30 مايو/أيار 2023، ان الوقف السني أبرم عقداً عليه شبهات فساد، فيما اعتبرت هذا الامر تحدي للقانون.



وقالت اللجنة في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الوقف السني أبرم عقداً عليه شبهات فساد"، مشيرة الى ان "ابرام هذا العقد هو تحدي للقانون".



وأضافت ان "هذا العقد صدر عليه قراراً قضائياً سابقاً".