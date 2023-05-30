بيان رئاسي بشأن انتخابات مجالس المحافظات

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية دور مفوضية الانتخابات في مجال تنظيم الانتخابات وتيسير عوامل نجاحها، حيث أكد فخامته وجوب النجاح في إجراء العملية الانتخابية المقبلة والتي تخص مجالس المحافظات، وعبّر الرئيس عن استعداد رئاسة الجمهورية والحكومة لتأمين الدعم اللازم لنجاح المفوضية لعملها".وأضاف رشيد، أن "احتمال إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة من شأنه أن يذلل جميع الصعوبات والمتطلبات اللازمة لعمل المفوضية وسير الانتخابات المقبلة".وفي حديث مع أعضاء مجلس المفوضين، بين رئيس الجمهورية أن "كل الجهود تصب من أجل انتخابات نزيهة وبلا مشاكل وهذا ما يعززه الوضع الآمن والمستقر الذي تشهده مختلف المدن، وبما يؤكد ضرورة الحرص الشديد لتسهيل انتخابات مجالس المحافظات".واستمع رئيس الجمهورية إلى "شرح مفصل قدمه الحاضرون الذين عبروا عن استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها المقترح منتصف شهر كانون الأول المقبل، حيث عبر الحضور عن أملهم في سرعة إنجاز إقرار الموازنة، لما لها من صلة في توفير المستلزمات اللوجستية وتيسير مستلزمات الانتخابات كافة".