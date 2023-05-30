لمكافحة الإرهاب.. مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش مذكرة تفاهم مع اندونيسيا

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس وكلاء الأمن الوطني في الجلسة الحادية عشرة، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف البيان، انه "تم عرض ومناقشة موضوع ( حالات الانتحار)، ووجه المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة في مستشارية الأمن القومي بخصوص إحصائيات حالات الانتحار الواجب اعتمادها بشكل رسمي ودعمًا للجنة وضع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه الحالات في العراق".وقرر المجلس، بحسب البيان، "مناقشة مذكرة تفاهم بخصوص مكافحة الإرهاب مع الجانب الاندنوسي، لوضع الملاحظات لمحاور و بنود مذكرات التفاهم المتعلقة بالموضوع".