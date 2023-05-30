نائب عن "الجيل الجديد": الحزبان بكردستان جلبا الكثير من المصائب

اعتبر النائب عن "الجيل الجديد" موفق حسين، الثلاثاء، أن الحزبين في إقليم كردستان العراق جلبا الكثير من المصائب، في إشارة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال حسين خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الحزبين في كردستان جلبا الكثير من المصائب في إقليم كردستان".

وأضاف "منذ 2014 ولحد الآن تم استقطاع رواتب موظفي كردستان"، مشيراً الى أن "الشعب في الإقليم وخصوصا الموظفين من تبعات اقتصادية".

وتابع حسين "نحن حزب معارض داخل البرلمان"، مشدداً بالقول "لا نعرف أين تذهب موازنة إقليم كردستان".