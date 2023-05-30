في اجتماع له.. "العزم" يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة العراق

وقال التحالف في بيان، إن "الهيئة السياسية لتحالف العزم عقدت اجتماعها الدوري بحضور رئيس التحالف ورئيس الهيئة السياسية وأعضاء الهيئة السياسية ورؤساء الأحزاب المؤسسين لتحالف العزم في منزل خالد العبيدي مساء اليوم الثلاثاء".وناقش الاجتماع بحسب البيان "مجمل الشأن السياسي العام واهمية الحفاظ على وحدة واستقرار العراق، والنظام السياسي فيه والتنسيق المشترك بين القوى السياسية، لتحقيق هذا الهدف، والتأكيد على ضرورة المساهمة في استكمال متطلبات اقرار الموازنة العامة وظروف الانتخابات المقبلة وطبيعة التحالفات في عموم المحافظات".ولفت البيان الى أن "الاجتماع أكد على أهمية تعزيز والتعاون والتنسيق بين أعضاء التحالف، وتبادل الآراء والمعلومات"، مشدداً على أن "التحالف يستمد قوته من التناغم والتعاون بين جميع أعضائه، ويعمل على تحقيق المصالح الشعب العراقي وضمان استقرار البلاد وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات".