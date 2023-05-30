الجنابي: خطوات السوداني القادمة ستكون إيراداً ربحياً للمواطن

اعتبر رئيس لجنة النزاهة البرلمانية زياد الجنابي، الثلاثاء، أن خطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القادمة ستكون إيراداً ربحياً للمواطن.

وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خطوات السيد السوداني القادمة ستكون عبارة عن إيراد ربحي للمواطن العراقي".

وأضاف الجنابي أن "إستراتيجية رئيس الوزراء من إصلاحات ومكافحة فساد هي إنقاذ للواقع العراقي".