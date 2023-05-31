Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موسكو تتهم واشنطن: تعمل على إنشاء جيش سوريا الحرة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

المحكمة الاتحادية تُبطل حكومة أربيل وتُضرب اتفاقاتها مع بغداد.. هل ستؤثر على الموازنة؟

سياسة

2023-05-31 | 02:43
المحكمة الاتحادية تُبطل حكومة أربيل وتُضرب اتفاقاتها مع بغداد.. هل ستؤثر على الموازنة؟
4,794 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

أقرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الثلاثاء، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لسنة إضافية، فيما اعتبرت أن كل القرارات الصادرة عنه منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي تاريخ تمديد هذه الدورة "باطلة".

ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعداً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي، مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وبعد ذلك، حددت الانتخابات أخيراً في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود، أن المحكمة حكمت بالأكثرية "بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق" في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
 

ويترتب على ذلك "اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها"، و"اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلا من الناحية الدستورية". وجاء هذا القرار رداً على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم.

ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.

ويسيطر الحزب الديموقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل، ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه، في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

ويلعب البرلمان دوراً مهماً في الإقليم، فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضاً قواته الأمنية الخاصة.
 

وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديموقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً.

ويقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته عقود من الصراعات. لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحياناً بالفساد والتوقيفات التعسفية وبترهيب متظاهرين.

ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.

وقال رئيس المحكمة، أن القرار اتخذ "بالأكثرية "، وأن "مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها".
وكان برلمان كردستان قد أرجأ الانتخابات التي كانت مقررة في أكتوبر الماضي بسبب نزاعات سياسية حول تقسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

*كيف سيؤثر قرار الاتحادية على الموازنة؟

وبتاريخ 4 أبريل 2023، أنهى اتفاق مبدئي أبرم بين حكومتي بغداد وأربيل، خلافا دام أكثر من عقد، بشأن النفط، ويستأنف بموجبه تصدير الذهب الأسود من الشمال عبر تركيا.

وينصّ الاتّفاق الذي وُقّع بحضور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني ورئيس وزراء كردستان العراق، مسرور برزاني، على أن تجري مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومر"، ما يعني أنّ أربيل لن تدير بعد اليوم منفردةً ملف النفط.
 
 
ويفتح الاتفاق الباب لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب بين العراق وتركيا، منذ أن توقف في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وهو ما يكلف الموازنة العامة للدولة العراقية خسائر بحدود 30 إلى 35 مليون دولار يوميا، أي نحو مليار دولار شهريا من إيرادات الدولة، بحسب خبراء الاقتصاد.

الى ذلك، كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، تأثير قرارات المحكمة الاتحادية على قانون الموازنة المالية، والاتفاقات بين بغداد وأربيل.

ويقول المرسومي في تدوينة، تابعتها السومرية نيوز، أن "المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية تمديد ولاية برلمان كردستان، مبيناً أن "أي قانون وقرار صدر بعد 6/ 22/ 2022 يعد باطلاً".

ويضيف، ان "هذا يعني الغاء القوانين والقرارات والاتفاقيات التي صدرت بعد تمديد مجلس النواب بما في ذلك اتفاق النفط بين حكومتي الاقليم والمركز حول النفط والتي تضمنتها الفقرتين 13 و14 في مشروع قانون موازنة 2023".
 

ويعزو السبب الى، أن "حكومة اربيل تحولت الى حكومة تصريف اعمال بعد التاريخ أعلاه، ومن ثم فهي لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لتوقيع العقود والاتفاقيات وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة والموازنة".

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن "هذا يعطي مشروعية أكبر لتعديلات اللجنة المالية على المادتين 13 و14 في الموازنة الاتحادية لعام 2023، وفي المقابل سيعقد من تمرير الموازنة؛ نظرا لرفض حكومة الاقليم الحالية للتعديلات وعدم امتلاكها للصلاحيات الكاملة لعقد اتفاق جديد حول هذا الموضوع مع الحكومة الاتحادية لأنها اصبحت حكومة تصريف اعمال".


>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-31
Play
ساحة الوثبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-31
بالمختزل
Play
بالمختزل
كردستان .. أزمة مالية وبرلمان بلا شرعية ! - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-30
Play
كردستان .. أزمة مالية وبرلمان بلا شرعية ! - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-30
Play
نشرة ٣٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-30
Morning Live
Play
Morning Live
هوس تجميل الاسنان وعمل ابتسامة هوليوود - م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-30
Play
هوس تجميل الاسنان وعمل ابتسامة هوليوود - م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-30
Celebrity
Play
Celebrity
الاعلامية والفنانة كندا حيدر - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-29
Play
الاعلامية والفنانة كندا حيدر - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-29
خط أحمر
Play
خط أحمر
باع أطفاله ليشتري سيارة تاهو! - الحلقة ٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-28
Play
باع أطفاله ليشتري سيارة تاهو! - الحلقة ٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-28
عشرين
Play
عشرين
مشروع التنمية..استراتيجية اقتصادية أم تحالف عابر للقارات؟ - الحلقة ٥ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-28
Play
مشروع التنمية..استراتيجية اقتصادية أم تحالف عابر للقارات؟ - الحلقة ٥ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-28
رحال
Play
رحال
مدينة بابل الأثرية - الحلقة ٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-27
Play
مدينة بابل الأثرية - الحلقة ٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-27
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-27
Play
من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-27
Biotic
Play
Biotic
فرط التعرق الاسباب والعلاج - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-26
Play
فرط التعرق الاسباب والعلاج - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-31
Play
ساحة الوثبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-31
بالمختزل
Play
بالمختزل
كردستان .. أزمة مالية وبرلمان بلا شرعية ! - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-30
Play
كردستان .. أزمة مالية وبرلمان بلا شرعية ! - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-30
لقطات
Play
لقطات
مترو بغداد قادم | عشرين
15:00 | 2023-05-30
Play
مترو بغداد قادم | عشرين
15:00 | 2023-05-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-30
Play
نشرة ٣٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-30
Morning Live
Play
Morning Live
هوس تجميل الاسنان وعمل ابتسامة هوليوود - م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-30
Play
هوس تجميل الاسنان وعمل ابتسامة هوليوود - م٢ - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-30
Celebrity
Play
Celebrity
الاعلامية والفنانة كندا حيدر - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-29
Play
الاعلامية والفنانة كندا حيدر - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-29
خط أحمر
Play
خط أحمر
باع أطفاله ليشتري سيارة تاهو! - الحلقة ٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-28
Play
باع أطفاله ليشتري سيارة تاهو! - الحلقة ٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-05-28
عشرين
Play
عشرين
مشروع التنمية..استراتيجية اقتصادية أم تحالف عابر للقارات؟ - الحلقة ٥ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-28
Play
مشروع التنمية..استراتيجية اقتصادية أم تحالف عابر للقارات؟ - الحلقة ٥ | الموسم ٢
15:00 | 2023-05-28
رحال
Play
رحال
مدينة بابل الأثرية - الحلقة ٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-27
Play
مدينة بابل الأثرية - الحلقة ٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-05-27
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-27
Play
من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-27
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.