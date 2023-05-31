العراق وفريق التحقيق الدولي يبحثان نتائج الجرائم المرتكبة من "داعش"

وذكر اعلام الفضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان أستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر".وأضاف، أن "رئيس القضاء بحث معه نتائج عمل الفريق بخصوص التعاون مع القضاء وجهات التحقيق في العراق لجمع الادلة الخاصة بالجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش الإرهابي".