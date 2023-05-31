تلبية لدعوة رسمية.. رئيس الجمهورية يصل الى عمان

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، إلى العاصمة الأردنية عمان تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية".وأضاف: ان الدعوة كانت "لحضور مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني".