بينها الزيارات الدينية.. بغداد وطهران تبحثان عدد من المواضيع المشتركة

وذكر مكتب الشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اجتمع وزير الداخلية وعلى هامش زيارته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع قائد شرطة طهران، بحضور الوفد العراقي المرافق للوزير، وجرى خلال هذا الاجتماع، بحث جملة من المواضيع المهمة من بينها تأمين الأجواء المناسبة لمواطني كلا البلدين خلال الزيارات والمناسبات الدينية خاصة زيارة الأربعين وجميع تفاصيلها وتنظيم حركة الزائرين".وأضاف البيان، انه "جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة تبادل المطلوبين للقضاء، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".وأشاد وزير الداخلية بـ"استجابة الجانب الإيراني لجميع الأمور التي طرحت خلال هذا اللقاء، من بينها تبادل المطلوبين وتحديد أماكن التسلل وعمليات التهريب في حدود البلدين التي أكد الجانبان على أهمية ضبطها بشكل كبير".وثمن الشمري "الخبرات الكبيرة التي تمتلكها قوات الشرطة الإيرانية"، مؤكداً أن "هناك اتفاقاً على تبادل الخبرات بين شرطة البلدين الجارين".