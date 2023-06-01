النزاهة النيابية تشكل لجنة تقصي حقائق لمتابعة عقود محافظة بغداد

وقال رئيس اللجنة زياد الجنابي في حديث للسومرية نيوز، إن "لجنة النزاهة شكلت اليوم الخميس لجنة تقصي حقائق لمتابعة عقود ومشاريع محافظة بغداد".وتعلن لجنة النزاهة بين فترة وأخرى تشكيل لجان تقصي حقائق تخص عمل مؤسسات الدولة.