العراق يواسي الهند بعد حادث تصادم القطارات

وقال مكتب السوداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "بعث برقية إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، عبّر فيها عن المواساة والتضامن مع الشعب الهندي الصديق، إزاء حادث تصادم القطارات الأليم الذي شهدته ولاية أوديشا شرق الهند، وراح ضحيته المئات من المواطنين".وقدّم السوداني، في البرقية "خالص التعازي باسم العراق حكومةً وشعباً، متمنياً الصبر والسلوان لأهالي الضحايا، والشفاء العاجل للمصابين".