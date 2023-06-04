دعوة رسمية لرئيس الجمهورية لزيارة الأراضي الفلسطينية

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل".وتابع البيان: "في مُستهل اللقاء نقل السفير تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، فيما حمّل رشيد، السفير تحياته وتقديره إلى الرئيس الفلسطيني".وأضاف انه "تم، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق، حيث أكد رئيس الجمهورية أن العراق يولي اهتماما بالقضية الفلسطينية ويدعمها في كافة المحافل الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة".من جانبه، قدّم السفير أحمد عقل شكره لرئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً حرص ورغبة بلاده حكومة وشعباً على توطيد علاقات التعاون والاخوية مع العراق وشعبه الشقيق".وجدد السفير الدعوة، لـ"رئيس الجمهورية لزيارة الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى "أهمية دور العراق في تبني تفعيل قرارات الجامعة العربية بخصوص القضية الفلسطينية".