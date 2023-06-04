العراق وسوريا يؤكدان على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

وقال اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد والوفد المرافق له، وبحث معه استكمال النقاشات التي اجراها رئيس المجلس خلال زيارته الاخيرة إلى سوريا".وأضاف: "أكد الجانبان على عمق العلاقات الاخوية بين البلدين واهمية تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات".