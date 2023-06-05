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السهيل تقدم أوراق اعتمادها أول سفيرة للعراق في السعودية

سياسة

2023-06-05 | 16:43
السهيل تقدم أوراق اعتمادها أول سفيرة للعراق في السعودية
2,108 مشاهدة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عن تقديم السفيرة صفية طالب السهيل نسخة من أوراق اعتمادها إلى وكيل وزارة الخارجية السعودية.

وقالت الخارجية في بيان، "قدمت صفية طالب السهيل سفيرة جُمْهُوريَّة العراق المعينة لدى المملكة العربيَّة السعوديَّة، اليوم ااثنين، نسخة من أوراق أعتمادها إلى وكيل وزارة خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة لشُؤُون المراسم عبد المجيد السماري"، مشيرة الى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيَّة بين بغداد والرياض، وسُبُل تعزيزها بما يُحقـِّق مصالح الشعبين الشقيقين".
 
وأكدت السهيل "حرص العراق على توطيد علاقاته مع المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة في مُختلِف المجالات، فضلاً عن حرصه على أنَّ يكون لديه أعلى تمثيل وهو سفير مُفوض وفوق العادة"، مُعبرةً عن "سعادتها لتمثيل العراق لدى المملكة"، مُؤكَّدةً انها "ستبذل الجُهُود اللازمة لتطوير علاقات البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة في علاقاتهما".

من جانبه أعرب السماري، عن "أمنياته للسفيرة بالمُوفقية، والنجاح في مهامِّها الدبلوماسيَّة في الرياض"، مُبدياً "استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم كلِّ الدعم لإنجاح مَهمَّة البعثة الدبلوماسيّة"، مُشيراً إلى "ضرورة العمل، والتعاون خدمة للبلدين الجارين".
 
وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد اصدر خلال شهر أيار الماضي، مرسوما جمهوريا بتعيين الوكيل السابق لوزارة الخارجية، صفية السهيل، سفيرةً لجمهورية العراق، في السعودية، وهي أول امرأة يتم تعيينها بهذا المنصب.
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