باتصال هاتفي.. رشيد يؤكد لأردوغان حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيه عن خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبة تجديد انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا"، متمنيا "التوفيق والنجاح للرئيس أردوغان في أداء عمله، وللشعب التركي دوام الرفاه والرخاء".وبحسب البيان، أكد رشيد "حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون البنّاء بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين".بدوره، عبّر الرئيس التركي عن "خالص شكره وتقديره للرئيس عبد اللطيف جمال رشيد على مبادرته الكريمة في الاتصال وإرسال برقية التهنئة، وتمنى للعلاقات بين البلدين دوام التقدم والازدهار".