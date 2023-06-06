رسميا.. البرلمان يحدد موعد جلسة التصويت على الموازنة



السومرية نيوز – سياسية



حدد مجلس النواب، يوم الخميس المقبل موعداً لجلسة التصويت على الموازنة المالية العامة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر عقد جلسة التصويت على قانون الموازنة يوم الخميس المقبل".



جدول اعمال جلسة الخميس ادناه: