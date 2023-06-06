همام حمودي لوزير باكستاني: المنطقة أصبحت أكثر استقرارا واستقلالية

وقال المكتب الإعلامي لهمام حمودي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، "بلاول بوتو زرداري" وزير خارجية باكستان والوفد المرافق له، وبحثا علاقات البلدين ومواقفهما المشتركة تجاه القضايا المصيرية، واطر تعزيز التعاون في ظل الانفتاح العراقي".وخلال اللقاء، دعا حمودي باكستان الى عمل مشترك بين البلدين لتعزيز استقرار المنطقة، وتنمية مصالحها الاقتصادية، خاصة في ظل الادوار المهمة التي لعبها العراق بين عدد من دول الجوار"، مؤكدا ان "المنطقة أصبحت أكثر استقرارا واستقلالية".وشدد على "أهمية التواصل المستمر من اجل تلك الغايات، وكذلك الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال الاعمار والقطاع الصحي والتبادل الثقافي، وتقديم التسهيلات للزوار الباكستانيين".من جهته، أكد زرداري "اهمية ما حققه العراق"، معربا عن إمتنانه لأدواره بالمنطقة، ومشيرا الى ان هناك عوامل جذب كثيرة لتعزيز علاقة باكستان معه، خاصة في القطاع الصحي والتنموي، مبديا حرصه على تعزيز الشراكة لاستقرار المنطقة.