العراق وباكستان يبحثان تنظيم إجراءات منح سمات الدخول أثناء مواسم الزيارة

وذكر بيان لمكتب الشمري ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "التقى وزير خارجية الجمهورية الباكستانية الإسلامية "بيلاول"، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين".وناقش الجانبان، بحسب البيان، "توافد الزائرين الباكستانيين الى مدينة كربلاء المقدسة خلال الزيارة الأربعينية والأماكن الدينية الأخرى".وأكد الجانبان، "حرصهما على حل جميع المعوقات لأداء مراسيم الزيارة وتنظيم لقاءات ثنائية بين سفير جمهورية العراق في باكستان ونظيره الباكستاني في بغداد بهذا الصدد، كما جرى بحث تنظيم إجراءات منح سمات الدخول للجالية الباكستانية أثناء مواسم الزيارة وفي الفترات الاعتيادية".ووجه الشمري، "بالتعاون والاستفادة من الخبرات المتطورة للجانب الباكستاني بشأن العمل الاستخباري والطائرات المسيرة، فضلاً عن جوانب أمنية أخرى، وذلك لما تمتلكه الجمهورية الباكستانية من تطور في العمل الأمني".