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مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم

سياسة

2023-06-06 | 12:45
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم
8,519 مشاهدة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، فيما جملة من القرارات.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، وجرى فيها التباحث في الأوضاع العامة للبلاد".

وأضاف البيان، ان "الجلسة تناولت أهم الملفات المرتبطة بالموضوعات الحيوية في الجوانب الاقتصادية والخدمية وغيرها، بالإضافة إلى التداول في الملفات المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".


ودعماً منه للجماهير الرياضية العراقية، وللبطولات الكُروية التي تحظى باهتمام خاص عند الجمهور، فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء بالبث المجّاني لجميع مباريات بطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً، التي يستضيفها العراق خلال شهر حزيران الجاري".


وفي ما يتعلّق بحقوق المكونات والأطياف المختلفة، "وجّه رئيس مجلس الوزراء، مجلس الخدمة الاتحادي نحو تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار سابق لمجلس الوزراء ألزم فيه الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة، تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك من أبناء الأطياف العراقية من الأقليات المختلفة، ببدلاء من أبناء المكوّن نفسه".


وبهدف الإسراع في تأهيل طريق بغداد- جرف النصر- كربلاء (الطريق البديل)، قبل زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1- قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع تأهيل الجزء الأول (مقطع الطريق داخل حدود محافظة كربلاء بطول 13,5 كم، وإنشاء جسر حديدي بدلاً من جسر الفاضلية المدمّر، ضمن خطة دائرة الطرق والجسور)، كمكوّن ضمن باب صيانة الطرق والجسور تبويب 65/12/1.
2- قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع إنشاء الجزء الثاني من مقطع الطريق داخل حدود محافظة كربلاء بطول 9 كم، ضمن خطة محافظة كربلاء.

3- الموافقة على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، صلاحية تكليف إحدى شركات الوزارة لتنفيذ المشروع، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".


وبهدف تنفيذ القرار 215 لسنة 2009، الذي يتعلق بضوابط استيراد المركبات، وجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من دائرة المرور العامة، والكمارك ونظيرهما في إقليم كردستان العراق، لغرض إعداد مشروع قرار متفق على ضوابطه وتعليماته في المركز والإقليم لضمان التنفيذ".


كذلك، فقد أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (23035 ط) لسنة 2023، بشأن استعمال الغاز وقودًا لمركبات النقل، التي تنص على تقديم وزارة المالية الدعم المالي من خلال صرف مبالغ الدعم السنوي المقدمة من الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز وفقًا لسقف الإنتاج، المقدرة بمبلغ (5,250,000,000) دينار، فقط خمسة مليارات ومائتان وخمسون مليون دينار، سنويًا عن فارق سعر الشراء عن سعر بيع المنظومة فقط، لضمان استمرار عمل الشركة المذكورة آنفًا وعدم التأثير على نشاطاتها الأخرى، وذلك بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023.

وتأكيداً للتوجه الحكومي الخاص بالاعتماد على الطاقة البديلة، "وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النوّاب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".


وتابع البيان، ان " المجلس أقر مجموعة من التوصيات تضمنت ما يأتي:

-إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد حول تأكيد العمل بقرار مجلس الوزراء (427 لسنة 2012)، بشأن تأمين المبالغ اللازمة وتحويل بدلات الإيجار للمدارس العراقية في (موسكو، بوخارست، صوفيا، نيودلهي).

-إقرار توصيات اللجنة الوطنية العليا لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية في وزارة الصحّة على مقترح قانون التعديل الأول، لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتّجار بها، رقم (11) لسنة 2016، وإرسالها إلى مجلس النواب، مـع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأقرّ مجلس الوزراء توصيتي وزارة الخارجية، بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية باكستان الإسلامية في محافظة النجف الأشرف، وإعادة فتح قنصلية عامة لجمهورية العراق في مدينة كراتشي الباكستانية، استنادًا إلى قانـون الخدمة الخارجيـة رقـم (45) لسنة 2008، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام/ 1963.

وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة الموافق 5-حزيران- 2023، وتأكيداً لنهج الحكومة المتصاعد في زيادة زخم العمل البيئي والمناخي، بوصفه أولوية مهمة في البرنامج الحكومي، وبدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، فقد أطلقت وزارة البيئة إستراتيجية الحد من التلوث البيئي، تضمنت إجراءات ومشاريع آنية ومستقبلية قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لحماية نوعية الهواء والماء والتربة، والسيطرة على التلوث الكيمياوي والإشعاعي والبيولوجي، والإدارة المثلى للنفايات، والتوجه إلى الطاقة المتجددة وخفض السيطرة على الانبعاثات الناتجة من قطاع الطاقة والصناعة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني والرقابي واتباع النهج التشاركي في التنفيذ، متضمنًا القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وجميع الجهود الرامية للحد من التلوث البيئي".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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