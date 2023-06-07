العراق والمجر يبحثان مشروع طريق التنمية الاستراتيجي

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني، استقبل سفير جمهورية المجر لدى العراق أتيلا تار".وشهد اللقاء "استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين العراق وجمهورية المجر، ورحّب رئيس مجلس الوزراء بطلب السفير المجري لمشاركة الشركات المجرية بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي؛ لما تتمتع به من سمعة وخبرة، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المشروع".