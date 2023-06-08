تأجيل انعقاد جلسة التصويت على الموازنة

السومرية نيوز – سياسة



قرر مجلس النواب، اليوم الخميس، تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على الموازنة، تم تأجيلها إلى الساعة الثامنة مساء اليوم".



وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد حددت، اليوم الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، موعداً للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للسنوات الثلاث المقبلة، داخل قبة البرلمان.