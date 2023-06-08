رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة المعالجة المستمرة لسد الموصل

وذكر المكتب الإعلامي رئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، وفداً يمثل شخصيات اجتماعية من المواطنين الشبك، إذ اكد رئيس الجمهورية أن العراقيين متساوون في الحقوق، ويجب تطبيق معيار الرجل المناسب في المكان المناسب وبدون أي تمييز بين مواطن وآخر"، مبينا أن "الشبك مكون مهم ساهم في عملية البناء ومواجهة التحديات المختلفة".وأشار رشيد بحسب البيان، إلى "أهمية إقرار الموازنة لتقديم الخدمات لفئات الشعب العراقي، وتأهيل البنى التحتية والبدء بتنفيذ المشاريع الحيوية التي ستكون لها انعكاسات إيجابية على حياة المواطنين".وأضاف انه "يجب استخدام الأمثل للمياه في المواسم الزراعية والتأكيد على عدم استهلاك الخزين الاستراتيجي"، مشيرا في هذا الصدد "إلى ضرورة المعالجة المستمرة لسد الموصل وعدم إفراغ السد من المياه".وبشأن مشكلة النازحين وأوضاعهم المأساوية، أكد رئيس الجمهورية أن "المعاناة الحقيقية هي معاناة النازحين في المخيمات ويجب حسم ملفهم وإعادتهم لمناطق سكناهم بعد تأهيلها وتوفير الأجواء المناسبة لعودتهم".من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الشبك عن "شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال، مُثمنين طروحاته ومواقفه الداعمة والداعية لحماية السلم المجتمعي وضمان حقوق جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم.وأكدوا الثقة بالرئيس في "الحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية التنوع في العراق. كما استعرض الوفد أوضاع الشبك ومقترحاتهم المجتمعية لتطوير بعض المفاصل المهمة".وأشار أعضاء الوفد إلى "أن الأمور في سهل نينوى ومناطق الموصل مستقرة والأوضاع الأمنية جيدة ومؤمنة"، مؤكدين أن هناك نقصا ملموسا في تقديم الخدمات الضرورية للأهالي آملين العمل على معالجة ذلك".