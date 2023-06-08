الأعرجي والضاري يؤكدان دعم الحكومة وخططها بشأن النازحين

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، وشهد اللقاء، استعراض آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وبحث أبرز الملفات والقضايا على الصعيد المحلي".وأضاف البيان، ان "الأعرجي بحث مع الضاري، ملف مخيم الهول السوري، وتداعيات بقائه وما يشكله من خطورة على الوضع الأمني العراقي، فضلا عن بحث ملف النازحين بشكل عام".وأكد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية المضي بدعم توجهات الحكومة وخططها فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية للنازحين، والعمل على دعم جهودها، للارتقاء بالواقع الأمني والحفاظ على الاستقرار والتماسك المجتمعي في البلاد".