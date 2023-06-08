البرلمان يعقد جلسة مخصصة للتصويت على الموازنة

عقد مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، جلسة مخصصة لإقرار الموازنة.

وقال المجلس في بيان، إن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٨)".



وأضاف البيان أن "عدد حضور اعضاء البرلمان 258 نائباً".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لثلاث سنوات.