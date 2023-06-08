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مجلس النواب يصوت على مواد عدة في مشروع الموازنة
سياسة
2023-06-08 | 17:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
7,956 مشاهدة
صوت مجلس النواب، على عدد من المواد في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد.
وقال مراسل السومرية في البرلمان، إن مجلس النواب يصوت على المواد الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في مشروع الموازنة.
وعقد مجلس النواب، مساء الخميس، جلسة مخصصة لإقرار مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات.
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