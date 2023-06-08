البرلمان يرفع جلسته بعد التصويت على مواد بمشروع الموازنة

قرر مجلس النواب، رفع جلسته الى بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقال مراسل السومرية في البرلمان، إن رئاسة المجلس قررت رفع الجلسة الى الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وعقد مجلس النواب، مساء الخميس، جلسة مخصصة لإقرار مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات.