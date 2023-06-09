بغداد وواشنطن يناقشان المستحقات الماليَّة للحكومة الإيرانيَّة

وذكرت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فؤاد حسين التقى، وزير الخارجيَّة الأمريكيّ أنتوني بلينكن، على هامش الإجتماع الوزاريّ للتحالف الدوليّ ضد داعش الذي تنعقد أعماله في ‫الرياض، إذ ‬جرى خلال اللقاء بحث مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل التعاون في شتى المجالات".وأكّد وزير الخارجية على "أهمّيَّة الاستمرار في العمل المُشترَك والتعاون ضمن إتفاق الإطار الإستراتيجيّ لعلاقة الصداقة والتعاون بين جُمْهُوريَّة العراق والولايات المتحدة الأمريكيَّة"، مُثمِّناً "جُهُود الولايات المتحدة قائداً للتحالف الدوليّ في مُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ".وناقش الجانبان، بحسب البيان، "مجموعة من القضايا الثنائيَّة والإقليميَّة والعالميَّة"، وبحثا "جُهُود العراق لتعزيز إقتصاده وتحقيق أستقلال الطاقة".وبحثا الوزيران، "عدد من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك"، مُؤكّدين على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنُّب التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف".وفي جانب آخر من القاء، تطرق الوزيران إلى "المستحقات الماليَّة للحكومة الإيرانيَّة على العراق بسبب شراء الغاز والكهرباء من الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة وكيفية التعامل مع الإجراءات الأمريكيَّة على المصارف الدوليَّة ومن ضمنها المصارف العراقيَّة، حيث أنَّ هذه الإجراءات هي في إطار سياسة العقوبات الأمريكيَّة على إيران".وأكد فؤاد حسين على "ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة كونها تؤثر تأثيراً مباشراً على القطاع الكهربائي في العراق، ومن هذا المنطلق شكر الجانب الامريكي على السماح لحل مسألة المدفوعات الماليَّة للحجاج الإيرانيين ومن المال الإيرانيّ في البنوك العراقيَّة".من جانبه أكَّد وزير الخارجيَّة الأمريكيّ أنتوني بلينكن أنَّ "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم إستقرار العراق والمسيرة الديمقراطيَّة فيه، وتدعم الإستقرار السياسيّ والتواصل والعمل المُشترَك بين الحكومه الاتحاديّة وحكومة إقليم كردستان بما يعزز مكانة وقوة العراق في المنطقة"، مُتمنيًا "الوصول إلى تفاهمات لحل المشاكل العالقه بين الطرفين وخاصة في المجال النفطي والماليّ".