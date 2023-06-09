نائب يكشف للسومرية سبب تأجيل استئناف جلسة الموازنة

وقال الكرعاوي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "سبب تأجيل استئناف الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة يعود الى خلافات إقليم كردستان والتي لم تحسم لغاية الان، حيث ان هناك اعتراضات من قبل القوى الكردية على بعض المقترحات التي صوتت عليها اللجنة وماضون في تمريرها".وأضاف، ان "تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة ليس بصالح جميع القوى السياسية لان الشعب ينتظر إقرارها والحكومة أيضا تتابع تفاصيلها"، مشيرا الى انه "لغاية الان لم يتم تحديد موعد لاستئناف الجلسة".وفي وقت سابق من اليوم، وصل كل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول محسن المندلاوي إلى مبنى البرلمان تمهيداً لعقد جلسة استكمال التصويت على الموازنة.في الجلسة البرلمانية الـ 28 من الدورة الانتخابية الخامسة والتي عقدت في ساعة متأخرة من يوم أمس الخميس 8 حزيران/يونيو 2023، صوت أعضاء مجلس النواب، على 6 مواد من مشروع قانون الموازنة (الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية وحذف الرابعة.وافتتح رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، أعـمـال جلسة البرلمان الـ 28 (المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) في الـــدورة الانتخابية الخامسة، للسنـة التشريعية الثانية في الفصـــل التشريعـــي الأول بحضور 258 نائباً.