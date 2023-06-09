العطواني: هناك خلافات ونأمل ان تمرر الموازنة خلال الساعات القادمة

وقال العطواني في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هناك غبن داخل الإقليم ومحافظاته فمثلا محافظة السليمانية لم تأخذ استحقاقها من التخصيصات والحكومة المركزية يجب ان تحقق العدالة في توزيع أموال الموازنة على جميع المحافظات".وأضاف: ان "الفقرات الغير ضرورية في الموازنة يمكن ان تحذف على غرار الفقرة الرابعة، ولكن الفقرات الخلافية سيتم التوافق عليها ومن المؤمل ان يتم التوافق على تمرير الموازنة خلال الساعات القادمة".