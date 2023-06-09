نائب: الموازنة لن تمرر بالكامل اليوم والخلافات ستحل داخل قبة البرلمان

وقال مؤنس في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هناك بعض الإشكاليات على بعض فقرات الموازنة والتعديلات عليها، نراهن على حلها داخل قبة البرلمان بعد ان شهدنا تلكؤ في الاجتماعات الجانبية".وأضاف ان "هناك جلسة ستعقد اليوم وستمرر بعض فقرات الموازنة"، مؤكدا انه "لن يتم التصويت بشكل كامل على قانون الموازنة الاتحادية هذا اليوم.