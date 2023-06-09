البرلمان يحدد موعدا جديدا لعقد جلسة استكمال التصويت على الموازنة

وقال المراسل، انه "تم الإعلان عن موعد جديد لاستكمال جلسة التصويت على قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية وذلك في الساعة السادسة من مساء اليوم".يذكر ان مجلس النواب قرر تأجيل جلسته المخصصة لاستكمال التصويت على الموازنة ساعة واحدة ظهر اليوم.وكان المجلس قد رفع جلسة التصويت على الموازنة بعد التصويت على 6 مواد فقط من القانون.وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان،: إن "مجلس النواب صوت على المادة الأولى من الموازنة، فيما تم تأجيل المادة الثانية، والتصويت على المادة الثالثة"، مبيناً أنه "تم حذف المادة الرابعة من قانون الموازنة".وأضاف أنه "تم التصويت على المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من قانون الموازنة، فيما تم رفع الجلسة إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة".