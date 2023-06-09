نائب يكشف لـ السومرية اخر تطورات جلسة التصويت على الموازنة

وقال الكلابي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تركنا القيادات ورؤساء الكتل للقيام بواجبهم لكن للأسف لم يصلوا الى شيء الى هذه اللحظة"، مشيرا الى ان "اللجنة المالية صوتت على التعديلات التي نعتقد بأنها لصالح الوطن بشكل عام وأبناء الشعب حتى في كردستان".وأضاف، انه "سنذهب الى قاعة البرلمان بالتعديلات التي صوتت عليها اللجنة المالية"، مشددا على انه "سنعمل على تمرير الموازنة اليوم وبقوة واي جهة تحاول التأخير سنعلنها للجمهور من خلال كشف اسم الجهة والشخصيات الموجودة فيها، ولن نخفي شيء عن أبناء الشعب ابدا".يذكر ان جلسة التصويت على الموازنة ستعقد دون الاتفاق على المواد الخلافية، وسيكون البرلمان هو الفيصل.