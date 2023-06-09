جرس البرلمان يقرع ايذانا ببدء جلسة تمرير الموازنة

افاد مراسل السومرية نيوز، اليوم الجمعة، بقرع جرس البرلمان ايذانا ببدء جلسة تمرير قانون الموازنة الاتحادية.

وقال المراسل، ان "جرس البرلمان قرع ايذانا ببدء جلسة تمرير قانون الموازنة الاتحادية".



وكانت جلسة اليوم قد شهدت تأجيلا لمرتين، فيما عقدت اجتماعات جانبية بين رئاسة البرلمان والاطار التنسيقي والأحزاب الكردية لحل الفقرات الخلافية في قانون الموازنة الخاصة بتصدير نفط الإقليم.