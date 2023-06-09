مجلس النواب يفتتح جلسته لاستكمال التصويت على قانون الموازنة

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، ان " النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي افتتح جلسة البرلمان لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)".وأضاف البيان، ان" عدد حضور النواب الى الجلسة 180 نائبا".وتابعت الدائرة، ان " مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب، والتي أضيفت في جلسة الامس على جدول اعمال جلسة اليوم".وكانت جلسة اليوم قد شهدت تأجيلا لمرتين، فيما عقدت اجتماعات جانبية بين رئاسة البرلمان والإطار التنسيقي والأحزاب الكردية لحل الفقرات الخلافية في قانون الموازنة الخاصة بتصدير نفط الإقليم.وأشار مراسل السومرية الى، ان جميع أعضاء اللجنة المالية متواجدون الآن في قاعة الجلسة، فيما أوضح، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يحضر جلسة مجلس النواب لكن دون النائب الثاني لرئيس المجلس شاخه وان عبد الله".