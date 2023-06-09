كتلة الديمقراطي الكردستاني تنحسب من جلسة حسم الموازنة - عاجل

وقال مراسل السومرية، إن كتلة الحزب الديمقراطي قررت الانسحاب من جلسة مجلس النواب المخصصة لتمرير الموازنة.واشار مراسلنا الى، ان نواب الكتلة عقدوا اجتماعاً داخل مقرهم في البرلمان مع ويزي الخارجية فؤاد حسين، والاعمار والاسكان بنكين ريكاني.وقبل قليل، عقد مجلس النواب جلسته لاستكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، بحضور 180 نائباً.